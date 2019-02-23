"Фрозиноне" - "Рома": видеотрансляция поединка "волков" с одним из аутсайдеров Серии А

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде сыграет с "Фрозиноне".

Однозначным фаворитом поединка считаются "волки", ведь они занимают пятое место в турнирной таблице первенства, а их соперник находится на 19-й позиции. Но если учитывать нестабильность римской команды в текущем сезоне, то можно ожидать и какой-то сюрприз. В любом случае голов должно быть много, не пропустите!

Матч пройдёт в субботу, 23 февраля, на арене "Стадио Бенито Штирпе". Начало - в 22:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Милан" (2007-2011). | http://soccernews.ru