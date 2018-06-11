"Фрозиноне" стал вторым финалистом плей-офф за место в Серии А

"Фрозиноне" сыграла вничью с "Читтаделлой" в ответном матче за выход в финал плей-офф за место в Серии А.

Стоит отметить, что первая встреча также завершилась вничью, но "Фрозиноне" вышел в финал, так как в регулярном чемпионате Серии В оказался выше в турнирной таблице.

В финале "Фрозиноне" сыграет с "Палермо".

"Фрозиноне" – "Читтаделла" - 1:1 (0:0) - первый матч — 1:1.

Голы: Гори, 47 - 1:0, Куаме, 75 - 1:1

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