"Фрозиноне" завоевал путёвку в Серию А
В ответном финальном матче плей-офф за право выступать в Серии А "Фрозиноне" дома победил "Палермо" со счётом 2:0 и по сумме двух встреч завоевал путёвку в высший дивизион.
"Фрозиноне" – "Палермо" - 2:0
Голы: Майелло, 52 - 1:0, Чиано, 90 - 2:0.
"Фрозиноне": Вигорито, Терранова, Крайнц, Кривелло, Бригенти, Майелло (Коне, 84), Гори (Чибса, 74), Соддимо (Фрара, 88), Чиофани, Чиано, Дионизи.
"Палермо": Помини, Струна, Райкович, Алеэсами, Давидович (Шиминьски, 8), Муравски (Трайковски, 77), Яяло, Рисполи (Ньяоре, 57), Несторовски, ла Гумина, Коронадо.
Удаление: Давидович (63).
Отметим, что "Фрозиноне" будет выступать в Серии А во второй раз в истории. Дебют "канареек" пришёлся на сезон 2015/16, но тогда команда вылетела, заняв 19-е место.
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