"Фрозиноне" завоевал путёвку в Серию А

В ответном финальном матче плей-офф за право выступать в Серии А "Фрозиноне" дома победил "Палермо" со счётом 2:0 и по сумме двух встреч завоевал путёвку в высший дивизион.

"Фрозиноне" – "Палермо" - 2:0

Голы: Майелло, 52 - 1:0, Чиано, 90 - 2:0.

"Фрозиноне": Вигорито, Терранова, Крайнц, Кривелло, Бригенти, Майелло (Коне, 84), Гори (Чибса, 74), Соддимо (Фрара, 88), Чиофани, Чиано, Дионизи.

"Палермо": Помини, Струна, Райкович, Алеэсами, Давидович (Шиминьски, 8), Муравски (Трайковски, 77), Яяло, Рисполи (Ньяоре, 57), Несторовски, ла Гумина, Коронадо.

Удаление: Давидович (63).

Отметим, что "Фрозиноне" будет выступать в Серии А во второй раз в истории. Дебют "канареек" пришёлся на сезон 2015/16, но тогда команда вылетела, заняв 19-е место.

Не пропустите: Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А. | http://soccernews.ru