ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву

Представители Федеральной службы исполнения наказаний дали положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает "МК".

Напомним, начале августа хавбек "Краснодара", а также бывший форвард "Зенита" Александр Кокорин подали заявление об условно-досрочном освобождении.

Ходатайство будет рассмотрено 6 сентября.

"Характеристика будет положительной. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч. Благодаря им увеличилось число осужденных, которые сейчас занимаются в колонии спортом. Так что главная их заслуга - пропаганда здорового образа жизни. Обо всем этом мы и напишем, и скажем на заседании. Вывод однозначный - мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну а дальше пусть суд решает", - сказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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