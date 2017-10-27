"Фуэнлабрада" - "Реал" - 0:2 (обзор)

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"Фуэнлабрада" - "Реал" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка Испании между "Фуэнлабрадой" и "Реалом" (0:2).

Видео: "Фуэнлабрада" - "Реал".

Не пропустите: Два пенальти и удаление за 7 минут: "Реал" с трудом переигрывает "Фуэнлабраду". | http://soccernews.ru

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