Фукс может покинуть ЦСКА и вернуться в Бразилию
Фото: инстаграм Бруно Фукса/Автор неизвестен
Бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс может вернуться на родину, сообщает UOL Sports.
По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют несколько бразильских клубов. Фукс практически не имеет игровой практики в ЦСКА, поэтому может согласиться на переход.
В нынешнем сезоне 22-летний Фукс сыграл за ЦСКА всего один матч и был удален на 15-й минуте в поединке с "Химками".
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