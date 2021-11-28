Фукс может покинуть ЦСКА и вернуться в Бразилию

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Фукс может покинуть ЦСКА и вернуться в Бразилию

Фото: инстаграм Бруно Фукса/Автор неизвестен

Бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс может вернуться на родину, сообщает UOL Sports.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют несколько бразильских клубов. Фукс практически не имеет игровой практики в ЦСКА, поэтому может согласиться на переход.

В нынешнем сезоне 22-летний Фукс сыграл за ЦСКА всего один матч и был удален на 15-й минуте в поединке с "Химками".

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