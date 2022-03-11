Фукс не считает ошибкой свой переход в ЦСКА
Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал, что думает о своём трансфере в московский клуб спустя полтора года.
"Не считаю, что допустил ошибку. Подобное [много травм] могло случиться в любом другом месте. Этот опыт навсегда останется со мной. Сейчас я восстановился и не испытываю никаких проблем с ногой. Она полностью залечена, нет ни малейшего напоминания о травме кроме шрама", - заявил 22-летний бразилец.
В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро, заключив с ним контракт на 5 сезонов. В нынешней кампании игрок провёл за армейцев 6 матчей.
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