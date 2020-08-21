Фукс попрощался с "Интернасьоналом" перед переходом в ЦСКА

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Фукс попрощался с "Интернасьоналом" перед переходом в ЦСКА

Центральный защитник "Интернасьоналя" Бруно Фукс всё ближе к трансферу в московский ЦСКА.

21-летний футболист попрощался с родным клубом, опубликовав соответствующий ролик в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sempre levarei comigo...” ⚪️❤️ OBRIGADO POR TUDO SPORT CLUB INTERNACIONAL

Публикация от Bruno Fuchs (@bruno_fuchs)

Ожидается, что приобретение бразильца обойдётся армейцам в 9,5 миллионов евро с учётом бонусов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уже договорился с Фуксом об условиях личного контракта и запланировал на текущую неделю медицинский осмотр.

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