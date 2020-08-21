Фукс попрощался с "Интернасьоналом" перед переходом в ЦСКА
Центральный защитник "Интернасьоналя" Бруно Фукс всё ближе к трансферу в московский ЦСКА.
21-летний футболист попрощался с родным клубом, опубликовав соответствующий ролик в инстаграме.
Ожидается, что приобретение бразильца обойдётся армейцам в 9,5 миллионов евро с учётом бонусов.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уже договорился с Фуксом об условиях личного контракта и запланировал на текущую неделю медицинский осмотр.
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