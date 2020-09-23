"Фулхэм", "Бернли", "Брайтон" и "Сток Сити" прошли в следующий раунд Кубка Лиги
Представляем результаты матчей 3-го раунда Кубка английской лиги.
"Миллуолл" - "Бернли" 0:2
Голы: Браунхилл, 45 - 0:1, Выдра, 90 - 0:2
"Миллуолл": Бялковски, Ромео (Маллер, 69), Уоллес, Хатчинсон, Фергюсон, Мэхони, Уильямс, Томпсон (Вудс, 76), Пэрротт (Беннетт, 46), Бедварссон, Смит.
"Бернли": Пикок-Фаррелл, Данн, Лоутон, Томас, Питерс, Браунхилл (Вествуд, 73), Бенсон, Макнил (Гленнон, 82), Тэйлор, Выдра, Родригес (Вуд, 16).
"Фулхэм" - "Шеффилд Уэнсдей" 2:0
Голы: Камара, 9 - 1:0, Декордова-Рид, 32 - 2:0
"Фулхэм": Родак, Хектор, Робинсон, Одои, Рим, Кнокерт (Карвальо, 78), Онома (Сери, 62), Кебано, Декордова-Рид, Юхансен, Камара (Фрэнкойз, 71).
"Шеффилд Уэнсдей": Уайлдсмит, Одубаджо, Бреннан, Бернер, Палмер (Пенни, 71), Уолдок (Роудс, 79), Рич, Пелупесси, Шоу, Качунга (Хэган, 82), Деле-Баширу.
"Престон" - "Брайтон" 0:2
Голы: Джаханбахш, 57 - 0:1, Мак Аллистер, 75 - 0:2
"Престон": Рипли, Стори, Хьюз, Бауэр, Рафферти, Бэйлисс, Харроп (Магуайр, 71), Галлахер (Пирсон, 72), Бодин (Синклэйр, 70), Поттс, Стокли.
"Брайтон": Стил, Робертс, Велтман, Берн, Бернардо, Сандерс (Кокрейн, 87), Проппер, Мак Аллистер (Гваргис, 80), Гросс, Джаханбахш (Дженкс, 84), Дьекереш.
"Сток Сити" - "Джиллингем" 1:0
Гол: Кэмпбелл, 37 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18