"Фулхэм", "Бернли", "Брайтон" и "Сток Сити" прошли в следующий раунд Кубка Лиги

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"Фулхэм", "Бернли", "Брайтон" и "Сток Сити" прошли в следующий раунд Кубка Лиги

Представляем результаты матчей 3-го раунда Кубка английской лиги.

"Миллуолл" - "Бернли" 0:2

Голы: Браунхилл, 45 - 0:1, Выдра, 90 - 0:2

"Миллуолл": Бялковски, Ромео (Маллер, 69), Уоллес, Хатчинсон, Фергюсон, Мэхони, Уильямс, Томпсон (Вудс, 76), Пэрротт (Беннетт, 46), Бедварссон, Смит.

"Бернли": Пикок-Фаррелл, Данн, Лоутон, Томас, Питерс, Браунхилл (Вествуд, 73), Бенсон, Макнил (Гленнон, 82), Тэйлор, Выдра, Родригес (Вуд, 16).  


"Фулхэм" - "Шеффилд Уэнсдей" 2:0

Голы: Камара, 9 - 1:0, Декордова-Рид, 32 - 2:0

"Фулхэм": Родак, Хектор, Робинсон, Одои, Рим, Кнокерт (Карвальо, 78), Онома (Сери, 62), Кебано, Декордова-Рид, Юхансен, Камара (Фрэнкойз, 71).

"Шеффилд Уэнсдей": Уайлдсмит, Одубаджо, Бреннан, Бернер, Палмер (Пенни, 71), Уолдок (Роудс, 79), Рич, Пелупесси, Шоу, Качунга (Хэган, 82), Деле-Баширу.


"Престон" - "Брайтон" 0:2

Голы: Джаханбахш, 57 - 0:1, Мак Аллистер, 75 - 0:2

"Престон": Рипли, Стори, Хьюз, Бауэр, Рафферти, Бэйлисс, Харроп (Магуайр, 71), Галлахер (Пирсон, 72), Бодин (Синклэйр, 70), Поттс, Стокли.

"Брайтон": Стил, Робертс, Велтман, Берн, Бернардо, Сандерс (Кокрейн, 87), Проппер, Мак Аллистер (Гваргис, 80), Гросс, Джаханбахш (Дженкс, 84), Дьекереш.


"Сток Сити" - "Джиллингем" 1:0

Гол: Кэмпбелл, 37 - 1:0

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