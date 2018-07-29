"Фулхэм" близок к подписанию игрока сборной Сербии

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"Фулхэм" близок к подписанию игрока сборной Сербии

"Фулхэм" близок к подписанию нападающего "Ньюкасла" Александара Митровича, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "дачники" согласовали трансфер 23-летнего серба. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Митрович провёл в "Фулхэме" на правах аренды, сыграл 20 матчей и забил 12 голов.

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Kireman

Фулхэм будет в порядке

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