"Фулхэм" – "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор ответного полуфинального матча плей-офф за выход в АПЛ между "Фулхэмом" и "Дерби Каунти".

Не пропустите: "Фулхэм" победил "Дерби Каунти" и вышел в финал плей-офф за выход в АПЛ. | http://soccernews.ru