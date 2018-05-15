"Фулхэм" – "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)

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"Фулхэм" – "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор ответного полуфинального матча плей-офф за выход в АПЛ между "Фулхэмом" и "Дерби Каунти".

Не пропустите: "Фулхэм" победил "Дерби Каунти" и вышел в финал плей-офф за выход в АПЛ. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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