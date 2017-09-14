"Фулхэм" - "Халл" - 2:1 (обзор)

Теги фулхэмхалл сити

"Фулхэм" - "Халл" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча английского Чемпионшипа между "Фулхэмом" и "Халлом".

Читайте также: "Халл" Слуцкого проиграл "Фулхэму". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лига чемпионов: сенсационные победы ЦСКА и "Шахтера", Месси забивает Буффону и другие итоги недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лидс Юнайтед 7 17
2 Кардифф Сити 7 16
3 Шеффилд Юнайтед 7 15
4 Вулверхэмптон 7 14
5 Престон Норт Энд 7 12
6 Шеффилд Уэнсдэй 7 12
7 Ипсвич Таун 6 12
8 Ноттингем Форест 7 12
9 Мидлсбро 7 11
10 Куинз Парк Рейнджерс 7 11
11 Дерби Каунти 6 10
12 Бристол Сити 7 10
13 Фулхэм 7 10
14 Норвич Сити 7 8
15 Барнсли 6 7
16 Халл Сити 7 7
17 Рединг 6 7
18 Астон Вилла 7 7
19 Миллуол 7 6
20 Сандерленд 7 5
21 Бертон Альбион 7 5
22 Бирмингем Сити 7 4
23 Брентфорд 7 3
24 Болтон Уондерерс 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов