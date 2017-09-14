"Фулхэм" - "Халл" - 2:1 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча английского Чемпионшипа между "Фулхэмом" и "Халлом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|7
|17
|2
|Кардифф Сити
|7
|16
|3
|Шеффилд Юнайтед
|7
|15
|4
|Вулверхэмптон
|7
|14
|5
|Престон Норт Энд
|7
|12
|6
|Шеффилд Уэнсдэй
|7
|12
|7
|Ипсвич Таун
|6
|12
|8
|Ноттингем Форест
|7
|12
|9
|Мидлсбро
|7
|11
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|7
|11
|11
|Дерби Каунти
|6
|10
|12
|Бристол Сити
|7
|10
|13
|Фулхэм
|7
|10
|14
|Норвич Сити
|7
|8
|15
|Барнсли
|6
|7
|16
|Халл Сити
|7
|7
|17
|Рединг
|6
|7
|18
|Астон Вилла
|7
|7
|19
|Миллуол
|7
|6
|20
|Сандерленд
|7
|5
|21
|Бертон Альбион
|7
|5
|22
|Бирмингем Сити
|7
|4
|23
|Брентфорд
|7
|3
|24
|Болтон Уондерерс
|7
|2