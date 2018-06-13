"Фулхэм" хочет купить защитника "Арсенала"



"Фулхэм" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Калуму Чемберсу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 23-летний Чемберс провел за "Арсенал" 24 матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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