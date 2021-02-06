"Фулхэм" и "Вест Хэм" не выявили победителя в матче АПЛ

Теги фулхэмвест хэм юнайтед

"Фулхэм" и "Вест Хэм" не выявили победителя в матче АПЛ

В рамках 23-го тура АПЛ "Фулхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом".

"Вест Хэм" по-прежнему идет пятым, а "Фулхэм" - 18-м.

"Фулхэм" - "Вест Хэм" 0:0

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Тете, Адарабиойо, Робинсон (Маджа, 79), Лофтус-Чик, Лемина (Митрович, 79), Лукман, Рид, Кавалейру, Декордова-Рид (Замбо-Ангисса, 83).

"Вест Хэм": Фабианьски, Доусон, Огбонна, Цоуфал, Крессуэлл, Лингард, Соучек, Боуэн (Нобл, 56), Райс, Бенрахма (Ярмоленко, 56), Антонио (Фредерикс, 74).

Читайте также: "Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой"

Гол Роналду помог "Ювентусу" разобраться с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов