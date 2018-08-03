"Фулхэм" интересуется защитником "Реала"

Защитник "Реала" Тео Эрнандес может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Marca, игрока за 2 миллиона хочет арендовать "Фулхэм". Кроме того, "дачники" согласны выплачивать футболисту его полную зарплату.

Ранее сообщалось, что в услугах Эрнандеса также заинтересован "Реал Сосьедад".

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