"Фулхэм" купил форварда сборной Сербии за 25 миллионов евро



Сербский нападающий "Ньюкасла" Александар Митрович перешел в "Фулхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Футболист подписал с лондонским клубом пятилетний контракт.

Стоит отметить, что во второй половине прошлого сезона форвард играл за "Фулхэм" на правах аренды и забил 12 голов в 20 матчах.

23-летний Митрович выступал за "Ньюкасл" с 2015 года, провел 72 матча и забил 17 голов. Ранее играл за "Телеоптик", "Партизан" и "Андерлехт". За сборную Сербии сыграл 40 матчей и забил 17 мячей.

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