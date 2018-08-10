"Фулхэм" купил за 30 миллионов евро перспективного камерунца

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"Фулхэм" купил за 30 миллионов евро перспективного камерунца

"Фулхэм" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Марселя" Андре-Франка Замбо-Ангисса.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. 22-летний камерунец заключил с "дачниками" контракт до лета 2023 года.

Замбо-Ангисса выступал за "Марсель" с 2015 года, сыграл 106 матчей и сделал 2 ассиста. 

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