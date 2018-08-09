"Фулхэм" нацелился на экс-игрока "Барселоны"

"Фулхэм" проявляет интерес к защитнику "Валенсии" Мартину Монтойе, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне 27-летний Монтойя провел за "Валенсию" 31 матч и отдал 4 голевые передачи.

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