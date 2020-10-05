"Фулхэм" нацелился на хавбека "Ростова"

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"Фулхэм" нацелился на хавбека "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн может до закрытия трансферного окна оказаться в клубе АПЛ.

По информации Daily Mail, норвежец интересен "Фулхэму", который хочет в ближайшие дни подписать нового хавбека.

Приоритет "дачников" - Рубен Лофтус-Чик из "Челси", а Норманн - запасной вариант.

Рыночная стоимость игрока "Ростова" оценивается в 7,5 миллионов евро.

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