"Фулхэм" нацелился на Виллиана

"Фулхэм" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Реала Сосьедад" Виллиану Жозе, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Фулхэм" готов заплатить за игрока 29 миллионов евро, но испанцы требуют за него не менее 51 миллиона.

В прошлом сезоне 26-летний Виллиан провел за "Реал Сосьедад" 40 матчей и забил 20 голов.

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