"Фулхэм" нацелился на защитника "Барселоны"

Центральный защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо стал трансферной целью "Фулхэма".

По информации Marca, английский клуб готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро + до 5 миллионов бонусами.

"Сине-гранатовых" предложенные условия устраивают, однако сам 20-летний француз предпочёл бы перейти в более статусную команду.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Тодибо провёл в аренде в "Шальке", однако "кобальтовые" отказались его выкупать за 25 миллионов евро.

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