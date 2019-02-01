"Фулхэм" объявил о переходе двух футболистов

"Фулхэм" на своём официальном сайте объявил о переходе сразу двух футболистов.

Сначала лондонский клуб арендовал до конца сезона норвежского защитника "Хоффенхайма" Ховарда Нордтвейдта, а через несколько часов подписал контракт на шесть месяцев с сербским хавбеком Лазаром Марковичем, который накануне прекратил сотрудничество с "Ливерпулем" и получил статус свободного агента.

28-летний Нордтвейт в текущем сезоне сыграл за "Хоффенхайм" 11 матчей и забил 1 гол. Что касается 24-летнего Марковича, то в нынешней кампании он не провёл ни одного поединка.

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