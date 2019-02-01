"Фулхэм" объявил о переходе двух футболистов
"Фулхэм" на своём официальном сайте объявил о переходе сразу двух футболистов.
Сначала лондонский клуб арендовал до конца сезона норвежского защитника "Хоффенхайма" Ховарда Нордтвейдта, а через несколько часов подписал контракт на шесть месяцев с сербским хавбеком Лазаром Марковичем, который накануне прекратил сотрудничество с "Ливерпулем" и получил статус свободного агента.
28-летний Нордтвейт в текущем сезоне сыграл за "Хоффенхайм" 11 матчей и забил 1 гол. Что касается 24-летнего Марковича, то в нынешней кампании он не провёл ни одного поединка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11