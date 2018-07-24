"Фулхэм" объявил о переходе испанского вратаря



Испанский вратарь "Бешикташа" Фабрисио Агосто перешел в "Фулхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Голкипер успешно прошел медицинское обследование и подписал с лондонским клубом контракт до лета 2021 года.

30-летний Агосто выступал за "Бешикташ" с 2016 года, провел за клуб 87 матчей, в 27 из которых обошелся без пропущенных мячей. Ранее играл за "Депортиво", "Вальядолид", "Рекреативо" и "Бетис". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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