"Фулхэм" объявил о переходе Молло

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"Фулхэм" объявил о переходе Молло

Французский полузащитник Йоан Молло стал игроком "Фулхэма", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался английскому клубу бесплатно. Контракт подписан до лета 2019 года.

28-летний Молло ранее играл за "Монако", "Кан", "Гранаду", "Нанси", "Сент-Этьен", "Крылья Советов" и "Зенит". Сыграл 8 матчей за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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