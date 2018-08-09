"Фулхэм" объявил о переходе вратаря сборной Испании

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"Фулхэм" объявил о переходе вратаря сборной Испании

Вратарь "Севильи" Серхио Рико перешел в "Фулхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал голкипера на год с правом последующего выкупа.

24-летний Рико выступал за "Севилью" с 2014 года и провел за клуб 169 матчей. Сыграл 1 матч за сборную Испании. Двукратный победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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