"Фулхэм" объявил о трансфере форварда сборной Нидерландов

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"Фулхэм" объявил о трансфере форварда сборной Нидерландов
Голландский нападающий "Бешикташа" Райан Бабель перешел в "Фулхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2019 года.

32-летний Бабель выступал за "Бешикташ" с 2016 года, провел за клуб 89 матчей и забил 29 голов. Ранее играл за "Аякс", "Ливерпуль", "Хоффенхайм", "Касымпашу", "Аль-Айн" и  "Депортиво". За сборную Нидерландов сыграл 54 матча и забил восемь мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет пять миллионов евро. Чемпион Нидерландов, чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, двукратный обладатель Суперкубка Нидерландов.

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