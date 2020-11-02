"Фулхэм" обыграл "Вест Бромвич" в матче чемпионата Англии

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"Фулхэм" обыграл "Вест Бромвич" в матче чемпионата Англии

"Фулхэм" обыграл "Вест Бромвич" в матче 7-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отметились Бобби Рид и Ола Айна.

"Фулхэм" - "Вест Бромвич" - 2:0

Голы: Рид, 26 - 0:1, Айна, 30 - 2:0

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон, Айна, Кэрни, Замбо-Ангисса, Декордова-Рид (Кавалейру, 85), Лемина (Рид, 46), Лукман (Брайен, 90), Митрович.

"Вест Бромвич": Джонстон, Иванович, Ферлонг, Таунсенд, Аджайи, Кровинович (Филлипс, 70), Ливермор (Сойерс, 56), Галлахер, Диангана, Матеус Перейра (Робинсон, 56), Грант.

Отметим, "Фулхэм" выиграл первый матч после возвращения в АПЛ.

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