"Фулхэм" определился с новым главным тренером

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"Фулхэм" определился с новым главным тренером

Экс-игрок "Фулхэма" Скотт Паркер стал новым главным тренером команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, накануне лондонский клуб вылетел из АПЛ в чемпионшип.

Ранее Паркер был исполняющим обязанности главного тренера "дачников" после отставки Клаудио Раньери.

Детали контракта пока не известны. 

39-летний специалист играл в "Фулхэме" с лета 2013 по 2016 год.
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