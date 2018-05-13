"Фулхэм" определился со стоимостью Сессеньона, которым интересуются топ-клубы АПЛ

Защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон летом может сменить клуб.

Как сообщает The Sun, клуб установил ценник на игрока в размере 113 миллионов евро. Таким образом, он может стать самым дорогим игроком в истории Англии.

Напомним, что в услугах 17-летнего Сессеньона заинтересованы многие топ-клубы, среди которых "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и ПСЖ.

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