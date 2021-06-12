"Фулхэм" отказал "Динамо" в трансфере Митровича

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"Фулхэм" отказал "Динамо" в трансфере Митровича

Фото инстаграм Александара Митровича

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович мог продолжить карьеру в России, пишет The Sun.

По сведениям издания, московское "Динамо" безуспешно пыталось заполучить 26-летнего футболиста.

"Бело-голубые" предложили за серба 18,5 миллиона евро, однако столкнулись с нежеланием английского клуба продавать своего лидера.

В прошлом сезоне Митрович сыграл за "Фулхэм" 31 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Динамо" продлило контракт с 32-летним Паршивлюком. | http://soccernews.ru
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