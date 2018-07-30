"Фулхэм" отказался от притязаний на Зинченко

"Фулхэм" отказался от притязаний на полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "дачники" выбыли из борьбы за украинского хавбека, поскольку "горожане" по непонятным причинам затягивали переговорный процесс.

Таким образом, на Зинченко остались только два претендента - "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".

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