"Фулхэм" отказался от притязаний на Зинченко
"Фулхэм" отказался от притязаний на полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, "дачники" выбыли из борьбы за украинского хавбека, поскольку "горожане" по непонятным причинам затягивали переговорный процесс.
Таким образом, на Зинченко остались только два претендента - "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31