"Фулхэм" отказался продать форварда в Китай за огромную сумму

Китайский клуб пытался приобрести сербского нападающего "Фулхэма" Александара Митровича, но получил отказ, сообщает The Sun.

По сведениям издания, китайцы были готовы заплатить за футболиста 57 миллионов евро, но английский клуб предпочел сохранить форварда.

24-летний Митрович перешел в "Фулхэм" прошлым летом из "Ньюкасла" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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