"Фулхэм" победил "Дерби Каунти" и вышел в финал плей-офф за выход в АПЛ

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"Фулхэм" победил "Дерби Каунти" и вышел в финал плей-офф за выход в АПЛ

В ответном полуфинальном матче плей-офф за выход в АПЛ "Фулхэм" выиграл у "Дерби Каунти" со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч "дачники" пробились в финал плей-офф, где сыграют с победителем пары "Астон Вилла" - "Мидлсбро".

"Фулхэм" – "Дерби Каунти" - 2:0

Голы: Сессеньон, 47 - 1:0, Одои, 66 - 2:0.

"Фулхэм": Беттинелли, Сессеньон, Рим, Одои, Фредерикс, Юхансен, Макдоналд, Кэрни (Норвуд, 90), Таргетт (Калас, 76), Камара, Митрович.

"Дерби Каунти": Карсон, Дэвис, Форсит, Уиздом, Кио, Джонсон, Анья (Выдра, 67), Лоуренс (Палмер, 67), Хаддлстоун, Вайманн, Джером (Ньюджент, 75).

Не пропустите: "Дерби Каунти" одолел "Фулхэм" в первом матче плей-офф за выход в АПЛ. | http://soccernews.ru

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