"Фулхэм" подписал игроков "Челси", "Манчестер Сити" и "Лиона"

"Фулхэм" на своём официальном сайте объявил о переходе сразу троих футболистов.

Лондонский клуб перед дедлайном успел усилиться защитниками Йоахимом Андерсеном и Тосином Адарабиойо, а также хавбеком Рубеном Лофтусом-Чиком.

"Фулхэм" купил Адарабиойо у "Манчестер Сити" за 1,65 миллиона евро и заключил с ним контракт по схеме "3+1".

Андерсен и Лофтус-Чик присоединились к "дачникам" на правах аренды до конца сезона.

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