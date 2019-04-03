"Фулхэм" покинет АПЛ по окончании сезона

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"Фулхэм" покинет АПЛ по окончании сезона

"Фулхэм" вылетел из АПЛ в Чемпионшип.

После 33 туров клуб утратил шансы сохранить прописку в высшем дивизионе Англии. "Фулхэм" идет на 19-й позиции, отставая от 17-го места на 16 очков.

Лондонский клуб проиграл в 13 из 14 последних игр в АПЛ. В этом сезоне у руля команды успели побывать Клаудио Раньери, Славиша Йоканович и Скотт Паркер.

Напомним, что прошлым летом "Фулхэм" потратил на усиление состава более 100 миллионов евро.

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