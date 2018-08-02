"Фулхэм" пополнился защитником за 17 миллионов евро

Защитник "Суонси" Алфи Моусон перешел в "Фулхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро и может вырасти за счет бонусов. Футболист подписал контракт с "дачниками" контракт до лета 2022 года.

24-летний Моусон выступал за "Суонси" с 2016 года, провел за клуб 71 матч и забил 7 голов. Ранее играл за "Брентфорд", "Майденхэд", "Лутон", "Веллинг Юнайтед", "Уикомб" и "Барнсли". Сыграл 6 матчей за молодежную сборную Англии и забил 1 мяч.

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