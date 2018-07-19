"Фулхэм" предложил 20 миллионов евро за испанского хавбека

"Фулхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Эспаньола" Давиду Лопесу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, лондонский клуб готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро, но каталонцы, скорее всего, примут предложение англичан.

В прошлом сезоне 28-летний Лопес провел за "Эспаньол" 43 матча и забил 1 гол.

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