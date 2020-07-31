"Фулхэм" проиграл "Кардиффу", но вышел в финал плей-офф чемпиошипа
"Кардифф" на выезде обыграл "Фулхэм" в 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа, однако выбыл из борьбы.
Таким образом, за путевку в АПЛ в финале плей-офф поборются "Брентфорд" и "Фулхэм".
"Фулхэм" - "Кардифф" - 1:2 (1:1)
Голы: Нелсон, 8 - 1:0, Кебано, 9 - 1:1, Томлин, 47 - 1:2
"Фулхэм": Родак, Хектор, Кристи, Брайен (Ле Маршан, 90), Рим, Рид, Кебано (Камара, 46), Кэрни, Онома, Рид, Кнокерт (Одои, 76).
"Кардифф": Смитис, Беннетт, Нелсон, Моррисон, Бакуна, Роллс, Пэк (Томлин, 46; Уайт, 84), Волкс, Мерфи (Патерсон, 81), Хойлетт (Мендес-Лэйнг, 46), Уорд (Глатцель, 71).
Встреча состоится на "Уэмбли" 4 августа.
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