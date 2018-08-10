"Фулхэм" провернул ещё два громких трансфера

"Фулхэм" на своём официальном сайте объявил о переходах трёх игроков.

Ранее уже сообщалось, что "дачники" подписали вратаря "Севильи" Серхио Рико, однако клуб успел провернуть ещё два трансфера.

Так, на правах аренды к "Фулхэму" присоединились защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса и форвард "Атлетико" Лусиано Вьетто. | http://soccernews.ru