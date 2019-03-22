"Фулхэм" расстанется с бывшей целью "Барселоны" Сери

Полузащитник "Фулхэма" Жан-Микаэль Сери уйдет из клуба летом, сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс в своем твиттере.

По его данным, футболист вернется во Францию.

Сери известен тем, что летом 2017 года он едва не перешел в "Барселону", но его трансфер отменился в последний момент.

В нынешнем сезоне 27-летний Сери провел за "Фулхэм" 31 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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