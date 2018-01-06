"Фулхэм" – "Саутгемптон" - 0:1, "Ковентри" – "Сток Сити" - 2:1, "Уотфорд" – "Бристоль Сити" - 3:0 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 1/32 финала Кубка Англии.
"Фулхэм" – "Саутгемптон" - 0:1
"Ковентри" – "Сток Сити" - 2:1
"Уотфорд" – "Бристоль Сити" - 3:0
Не пропустите: "Вест Бромвич" и "Саутгемптон" прошли в следующий раунд Кубка Англии и другие результаты 1/32 финала. | http://soccernews.ru
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