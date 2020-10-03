"Фулхэм" сделал предложение "Барселоне" по Тодибо

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"Фулхэм" сделал предложение "Барселоне" по Тодибо

"Фулхэм" пытается купить центрального защитника "Барселоны" Жан-Клера Тодибо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, "дачники" сделали предложение о трансфере француза в размере 18 миллионов евро.

"Барсу" указанные условия устраивают. Теперь "Фулхэму" нужно согласовать с игроком условия личного контракта.

Если сделка состоится, то "сине-гранатовые" собираются вырученные деньги пустить на покупку у "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.

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