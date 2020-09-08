"Фулхэм", скорее всего, перехватит трансферную цель "Спартака"

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"Фулхэм", скорее всего, перехватит трансферную цель "Спартака"

Голландский защитник "Лиона" Кенни Тете, скорее всего, перейдет в лондонский "Фулхэм", сообщает журналист Ману Лонжон на своей странице в Twitter.

По данным источника, футболист в ближайшее время отправится в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование. Ранее сообщалось, что Тете может перейти в московский "Спартак" за пять миллионов евро.

24-летний Тете выступает за "Лион" с 2017 года, провел за клуб 80 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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