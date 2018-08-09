"Фулхэм" согласовал аренду вратаря клуба Ла Лиги

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"Фулхэм" согласовал аренду вратаря клуба Ла Лиги

Вратарь "Севильи" Серхио Рико перейдет в "Фулхэм", сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, английский клуб арендует голкипера на год с правом последующего выкупа.

В прошлом сезоне 24-летний Рико провел за "Севилью" 40 матчей во всех турнирах и пропустил 59 голов.

Не пропустите: "Фулхэм" нацелился на экс-игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru

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