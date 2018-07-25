"Фулхэм" согласовал трансфер форварда дортмундской "Боруссии"



Нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле перейдет в "Фулхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист уже вылетел в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование. В борьбе за форварда "Фулхэм" опередил "Кристал Пэлас" и "Лацио".

Напомним, что ранее немец уже выступал в АПЛ за "Челси".

В прошлом сезоне 27-летний Шюррле провел за "Боруссию" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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