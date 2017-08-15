"Фулхэм" требует у "Тоттенхэма" 56 миллионов евро за 17-летнего бека

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"Фулхэм" требует у "Тоттенхэма" 56 миллионов евро за 17-летнего бека

"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону, сообщает The Times.

По сведениям издания, "шпоры" предлагали за футболиста 28 миллионов евро, но получили отказ, так как "дачники" хотят получить за него не менее 56 миллионов евро.

17-летний Сессеньон выступает за "Фулхэм" с 2016 года, провел за клуб 31 матч и забил 7 голов.

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