"Фулхэм" усилился форвардом "РБ Лейпциг"

Английский нападающий "РБ Лейпциг" Адемола Лукман перешел в лондонский "Фулхэм", сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Фулхэм" арендовал футболиста до лета 2021 года. В соглашении нет опции о приоритетном праве выкупа.

22-летний Лукман выступал за "РБ Лейпциг" с 2018 года. Всего он провел за немецкий клуб 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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