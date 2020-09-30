"Фулхэм" усилился форвардом "РБ Лейпциг"
Английский нападающий "РБ Лейпциг" Адемола Лукман перешел в лондонский "Фулхэм", сообщается на официальном сайте английского клуба.
"Фулхэм" арендовал футболиста до лета 2021 года. В соглашении нет опции о приоритетном праве выкупа.
22-летний Лукман выступал за "РБ Лейпциг" с 2018 года. Всего он провел за немецкий клуб 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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