"Фулхэм" уступил "Лидсу" в матче АПЛ
Фото: BBC
В рамках 29-го тура АПЛ "Фулхэм" проиграл "Лидсу".
Благодаря победе "Лидс" поднялся на 11-е место. "Фулхэм" остается 18-м.
"Фулхэм" - "Лидс" 1:2
Голы: Бэмфорд, 29 - 0:1, Андерсен, 38 - 1:1, Рафинья, 58 - 1:2
"Фулхэм": Ареоля, Айна (Тете, 72), Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Замбо-Ангисса, Лемина, Лукман, Рид (Лофтус-Чик, 63), Кавалейру, Маджа (Митрович, 46).
"Лидс": Мелье, Стрейк, Льоренте, Эйлинг, Даллас, Харрисон, Филлипс, Алиоски, Рафинья, Бэмфорд (Клих, 77), Робертс (Кох, 90).
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