"Фулхэм" в домашнем матче обыграл "Эвертон", а "Саутгемптон" переиграл "Вулверхэмптон"
Сегодня, 13 апреля, в Англии прошло несколько матчей 34-го тура АПЛ.
"Фулхэм" в домашнем матче обыграл "Эвертон" со счетом 2:0. "Саутгемптон" переиграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:1.
"Фулхэм" - "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: Кэрни, 46 -1:0, Бабел, 68 - 2:0
"Фулхэм": Рико, Рим, Чемберс, Ле Маршан, Фосу-Менса (Кристи, 66), Брайан, Кэрни, Замбо (Одуа, 89), Сессеньон, Бабел (Сери, 83), Митрович.
"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Коулман, Динь, Зума, Сигурдссон (Лукман, 76), Гей, Андре Гомеш, Бернард (Уолкотт, 84), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дженк, 84)
"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" - 3:1 (2:1)
Голы: Редмонд, 2 - 1:0, Боли, 28, - 1:1, Редмонд, 30 - 2:1, Лонг, 71 - 3:1.
"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери (Стивенс, 84), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Ромеу, 61), Симс (Лонг, 61).
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 60), Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Гиббс-Уайт, 70), Саисс, Хименес, Жота (Элдер Кошта, 87).
"Саутгемптон" располагается на 16 позиции в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Вулверхэмптон" идет на 8-м месте, набрав 47 баллов."Фулхэм" с 20 очками остался на 19-м месте в турнирной таблице, "Эвертон" занимает 9 строчку, имея в своем активе 46 баллов.
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СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|14
|Борнмут
|33
|38
|15
|Бернли
|33
|36
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14