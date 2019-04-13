"Фулхэм" в домашнем матче обыграл "Эвертон", а "Саутгемптон" переиграл "Вулверхэмптон"

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"Фулхэм" в домашнем матче обыграл "Эвертон", а "Саутгемптон" переиграл "Вулверхэмптон"

Сегодня, 13 апреля, в Англии прошло несколько матчей 34-го тура АПЛ.

"Фулхэм" в домашнем матче обыграл "Эвертон" со счетом 2:0. "Саутгемптон" переиграл "Вулверхэмптон" со счетом 3:1. 

"Фулхэм" - "Эвертон" - 2:0 (0:0)

Голы: Кэрни, 46 -1:0, Бабел, 68 - 2:0

"Фулхэм": Рико, Рим, Чемберс, Ле Маршан, Фосу-Менса (Кристи, 66), Брайан, Кэрни, Замбо (Одуа, 89), Сессеньон, Бабел (Сери, 83), Митрович.

"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Коулман, Динь, Зума, Сигурдссон (Лукман, 76), Гей, Андре Гомеш, Бернард (Уолкотт, 84), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дженк, 84)

"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" - 3:1 (2:1)

Голы: Редмонд, 2 - 1:0, Боли, 28, - 1:1, Редмонд, 30 - 2:1, Лонг, 71 - 3:1.

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери (Стивенс, 84), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Ромеу, 61), Симс (Лонг, 61).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 60), Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш (Гиббс-Уайт, 70), Саисс, Хименес, Жота (Элдер Кошта, 87).

"Саутгемптон" располагается на 16 позиции в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Вулверхэмптон" идет на 8-м месте, набрав 47 баллов."Фулхэм" с 20 очками остался на 19-м месте в турнирной таблице, "Эвертон" занимает 9 строчку, имея в своем активе 46 баллов.

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