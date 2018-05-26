"Фулхэм" в матче с "Астон Виллой" завоевал путёвку в АПЛ

В финальном матче плей-офф за выход в АПЛ "Фулхэм", играя в меньшинстве, одержал минимальную победу над "Астон Виллой", благодаря чему пробился в элитный английский дивизион. Отметим, что "дачники" вернулись в Премьер-лигу спустя четыре года после вылета в сезоне 2013/14.

"Астон Вилла" – "Фулхэм" - 0:1

Гол: Кэрни, 23 - 0:1.

"Астон Вилла": Джонстон, Терри, Честер, Хаттон, Аль-Мухаммади (Коджиа, 77), Хурихэйн (Хоган, 82), Единак (Онома, 77), Грилиш, Снодграсс, Адома, Грэббен.

"Фулхэм": Беттинелли, Сессеньон, Рим, Одои, Фредерикс (Кристи, 83), Кэрни, Макдоналд, Юхансен (Норвуд, 72), Таргетт, Камара (Калас, 77), Митрович.

Удаление: Одои (70).

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